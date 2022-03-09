Нацполіція: Війська РФ відкрили вогонь під час евакуації з Демидова

Під час евакуації мирних жителів із Демидова Київської області російські війська відкрили вогонь. Один поліцейський загинув, двоє тяжко поранені. Про це, посилаючись на прес-службу поліції Київської області, пише Ирина Лисогор, Лівий берег.

"Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій, окупанти відкрили стрілянину в бік поліцейських та мирних жителів. Один поліцейський загинув на місці. Ще одного правоохоронця та мирного жителя важко поранено та доставлено до лікарні", – ідеться в повідомленні .

Героїчно загинув поліцейський із Київської області старший сержант Олексій Пономаренко.

Фото: Поліція Київської області Загиблий правоохоронець

Із окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 із яких – діти.