Зеленський: Українці вистояли й надихнули весь світ своєю рішучістю

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Відповідне відео опубліковано﻿ на сайті ОП.

Зеленський зазначив, що масштаб загрози Україні зараз максимальний, оскільки окупаційний контингент уже завів на територію країни майже всіх, кого збирали для вторгнення.

"Але й масштаб нашої відповіді – максимальний. І це два різних слова "максимальний" – у них і в нас. У них – тільки техніка. По максимуму. У нас – до техніки ще й наш народ. На висоті. У них – тільки накази. Наступати, вбивати, знущатися. А в нас – ще й реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститися. Очистити свою державу" , - сказав глава держави.

Глава держави зазначив, що тепер увесь світ знає про героїзм українців.

"Навіть там, де нас не підтримують, навіть там добре знають, чого ми досягли. І відчувають, чого ми ще досягнемо, якщо збережемо країну. Якщо збережемо єдність. Національну силу. Якщо будемо й надалі відповідати мудро та сміливо на активність ворога, який може зруйнувати стіни наших будинків, наших шкіл, наших церков. Може розбити українські підприємства. Але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого вміння жити вільно. І боротися сміливо" , - сказав він.

Він додав, що українські військові та тероборонці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою. Відтепер танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на оборону України.

Зеленський також звернувся до російських солдат.

"У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом. Это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись, если просто уйдёте. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты, – что ваши командиры уже всё понимают.

Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе" , - закликав він.

Президент знову закликав світ приймати рішення швидше та закрити українське небо.

"Ми вдячні Польщі за альтернативу – за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати! Негайно.

Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також маємо підтвердження – ми все чули – що домовленість американської сторони з Польщею є, вона досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Це також ми з вами читали. То ж коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! У нас немає часу на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо: вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки" , - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що вчора, 8 березня, вдалося організувати гуманітарний коридор.

"З міста Суми у Полтаву. Врятували 1600 студентів і 3,5 тисячі жителів міста. Триває евакуація людей з міст і містечок Київської області. З Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже понад 18 тисяч людей. Сьогодні зробимо все для продовження роботи гуманітарних коридорів. Суми – Полтава. Ізюм – Лозова. Енергодар – Запоріжжя. Маріуполь – Запоріжжя. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель до Києва" , - зазначив глава держави.

Він додав, що вранці говорив з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який підтвердив повну підтримку. Також вночі повернулася українська делегація з Білорусі, після доповідей буде розпочато підготовку до нових раундів переговорів.

Зеленський також зазначив, що зараз дуже важлива єдність, а тому всі, хто працює на розкол, отримають швидку відповідь.

"Ми отримуємо багато сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь власну вигоду... Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші – знов працюють на розкол, усупереч єдності.