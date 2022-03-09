Глобальний інтернет-провайдер Lumen припиняє роботу в РФ

Світовий інтернет-провайдер Lumen припиняє свою роботу в Росії. На такий крок компанія пішла після того, як РФ вчинила повномасштабне вторгнення в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Lumen підтримує зв'язок між людьми і підприємствами - послуги, що надаються, впливають і полегшують практично всі аспекти сучасного життя. Проте життя в Росії змінилося, і Lumen не може продовжувати працювати на цьому ринку. Бізнес-послуги, які ми надаємо, вкрай малі і дуже обмежені , як і наша фізична присутність. Тим не менш, ми робимо кроки для негайного припинення бізнесу в цьому регіоні" , - йдеться у повідомленні.

Частка компанії на російському ринку невідома, проте послугами Lumen користувалися Ростелеком, МТС, Мегафон і VEON (Білайн).

Таким чином, якість інтернету в Росії стрімко падатиме.