Курси долара та євро в Росії оновили історичні рекорди

Долар торгується максимум по 120,8 рубля, євро – по 131 руб. За словами голови податкового комітету ВРУ Данила Гетьманцева, продаж долара в РФ на чорному ринку сягає 300 рублів, повідомляє UBR.

Сьогодні, 9 березня, курси долара та євро під час торгів на "Московській біржі" оновили черговий історичний максимум. Зокрема, долар торгується максимум по 120,83 рубля, євро – по 131 руб.

Так, об 11:53 за київським часом курс долара США склав 118,51 рубля. Це на 13,51 рубля більше у порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів. Вартість євро досягла 126 рублів, подорожчання становило 7,01 рубля.

Одночасно вартість бівалютного кошика ($0,55 та €0,45) збільшилася на 10,58 рубля – до 121,89 рубля.

При цьому долар виявився на 12,7 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро - на 10,3 рубля.