Поліція показала можливу небезпеку від ракет "Іскандер М"

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попереджає про небезпеку піднімати з землі сторонні предмети поблизу місць обстрілів, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на соцсеть Жукова, повідомляє Українська правда.

Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети "Іскандер М". Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

"Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних. Брати та сестри, по всім нашим передайте: ось такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують", – написав Жуков.

Він уточнив, що на фото – бойові касетні частини ракети.