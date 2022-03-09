Поліція показала можливу небезпеку від ракет "Іскандер М"
Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попереджає про небезпеку піднімати з землі сторонні предмети поблизу місць обстрілів, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку. Об этом, ссылаясь на соцсеть Жукова, повідомляє Українська правда.
Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети "Іскандер М". Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.
"Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних. Брати та сестри, по всім нашим передайте: ось такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують", – написав Жуков.
Він уточнив, що на фото – бойові касетні частини ракети.
"У них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги", – зауважив Жуков.