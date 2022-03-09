СБУ: Чат-бот допоміг ЗСУ знищити окупантів у Харківській області

Офіційний чат-бот вкотре допоміг нашим військовим ліквідувати колону російських загарбників, повідомляє Ділова столиця.

Цього разу ворога знищили за допомогою чат-бота t.me/stop_russian_war_bot повiдомляє пресслужба СБУ.

"Ось що нам пишуть захисники: "Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!" , — зазначили у відомстві.

Там закликали українців не зупинятися на досягнутому та продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот.