Кулеба розповів про завтрашні переговори з Лавровим

Очікування міністра закордонних справ Дмитра Кулеби від завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росії Сергієм Ларовим стримані, якихось особливих очікувань від зустрічі немає, повідомляє Ліга.net.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у себе у Facebook.

Кулеба заявив, що зараз триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".

"Але, відверто вам скажу, мої очікування від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань. Але, безумовно, вичавлюватимемо максимально", – підкреслив глава МЗС.

Міністр перерахував три пункти українського інтересу на цих переговорах у турецькій столиці Анкарі:

→ припинення вогню;

→ звільнення від військ окупанта наших територій;

→ безумовне вирішення гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні.

За словами Кулеби, завдяки героїзму сил оборони країни, твердої позиції президента та консолідації партнерів він їде до Туреччини із сильною позицією.

"Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході - це вже інше питання", - додав міністр .

Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "сумлінно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для підтримки подальшої війни проти України.