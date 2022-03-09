Україна запровадила контроль цін на низку товарів

Україна на період дії військового стану доручила обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №223 від 6 березня, опублікованій на сайті уряду, у цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний.

Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та зрідженого газу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням.