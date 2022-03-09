Росія знизить нафтовидобуток у березні-квітні

Видобуток сирої нафти в Росії може суттєво знизитися найближчими місяцями на тлі введених санкцій. Про це передає Finmarket з посиланням на щомісячний прогноз Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), повідомляє Enkorr.

За даними відомства, видобуток нафти в РФ у лютому склав 11,3 млн бар./добу. (б/с), проте через введені обмеження вона може знизитися в березні на 0,25 млн б/д, у квітні - на 0,5 млн б/д.

«Видобуток тимчасово знизиться, оскільки деякі відправники вантажу утримуються від вивезення сирої нафти з Росії, в основному через поточні санкції або очікування додаткових. Хоча російські потужності з видобутку та експорту сирої нафти будуть, як і раніше, доступні, існує значна невизначеність щодо того, якою мірою країни продовжуватимуть імпортувати сиру нафту та нафтопродукти з РФ», — йдеться у звіті.

У міністерстві припускають, що на тлі зниження експорту відбудеться швидке заповнення нафтосховищ, що, ймовірно, вимагатиме зупинки виробництва.

EIA також зазначає, що більшість російської нафти експортуватиметься, але знадобиться час на встановлення нових торгових шляхів та пошуку інших покупців.