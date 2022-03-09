Радіоактивна хмара накриє кілька країн: Енергоатом про ситуацію на ЧАЕС

Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання — це загрожує утворенням радіоактивної хмари, яку може перенести в інші регіони Європи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Енергоатому.

У відомстві попереджають, що на сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання.

"Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи" , — зазначили в Енергоатомі.

Там додають, що вентиляція на об‘єкті не працюватиме, тому весь персонал ЧАЕС отримає небезпечну дозу випромінювання.

Система пожежогасіння також не працює, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

"Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення" , — додають у відомстві.

Нагадаємо, у зв'язку з діями російських окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську атомну електростанцію.