Валютний ринок в умовах війни: день 14-й

В умовах війни міжбанківський валютний ринок продовжує працювати в особливому режимі.

Єдиним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше.

Крім того, Національний банк проводить угоди й в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Готівковий валютний ринок в Україні поступово починає оживати. З різних міст (там, де не йдуть бойові дії), портал «Курс України» отримує інформацію про відновлення роботи обмінних пунктів, які намагаються працювати навіть у таких умовах. Зокрема, одна з небагатьох мереж обмінних пунктів Garant, що працюють у столиці, купує готівковий долар по 31-32 гривні, а продає – по 36,00-37,00 гривень, залежно від місця знаходження конкретного обмінного пункту. У різних містах України – суттєва різниця за курсами: долар купують за ціною від 30 до 39 гривень, а продають – від 36 до 45 гривень. Ситуація ускладнена тим, що Національний банк заборонив комерційним банкам продаж готівкової валюти. Це дозволяє небанківським обмінним пунктам диктувати свої ціни «з доплатою за ризик».

До речі, на Західній Україні курси та купівлі, та продажу валюти вищі, ніж у Києві та центральній частині України. Це пов'язано з потоком біженців: багато з них везуть із собою готівкову гривню, яку вже на кордоні намагаються поміняти на валюту.

Спеціально для тих, хто виїжджає, портал «Курс України» підготував корисні рекомендації, як правильно чинити з готівкою, що варто робити, а що – ні.

Євро на FOREX коригується після кількох днів безупинного падіння. Нагадаємо, у понеділок 7 березня було встановлено новий річний мінімум – 1,0801 долара за євро. Сьогодні євро піднявся до позначки 1,0988 доларів, після чого відскочив на 1,0937. Зберігається перспектива продовження корекційного зростання євро. Виріс євро і стосовно швейцарського франка, з яким кілька днів тому було досягнуто паритету. А ось проти англійського фунта зростання євровалюти загальмувалося. Готівковий євро у столиці продають по 42 грн. На Західній Україні євро продають від 45 грн і вище. Як ми вже зазначали раніше, більшої популярності операції з готівковою євровалютою набули у прикордонних обласних центрах – Чернівцях, Ужгороді, Львові тощо. Люди, які виїжджають за кордон, змінюють готівкові долари на євро, який ходить у сусідніх країнах нарівні з місцевими валютами; при цьому часто курс купівлі євро за долар – вище за крос-курс FOREX.

Безпрецедентна за розміром валютна інтервенція, проведена сьогодні Центробанком Росії (про кількість проданої валюти інформації немає), дозволила зміцнити рубль зі 134 до 117 руб/$.

У той самий час відсьогодні у Росії вступив у дію т.зв. «тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою», за яким громадяни Росії можуть зняти зі своїх валютних вкладів не більше ніж 10 000 доларів. Інша сума буде виплачена в рублях за «ринковим курсом на день видачі». Ця звістка вже наробила паніки: росіяни штурмують відділення банків, багато з яких закрилися, намагаючись урятувати свої заощадження. Є інформація (з російських джерел), що черги на видачу вже розписані на найближчий місяць через нестачу готівкової валюти.

Криптовалюта №1 «біткойн» на криптобіржі Binance виросла в ціні до 42438,81 $ за 1BTC після того, як заява Міністерства фінансів США, опублікована напередодні, розвіяла побоювання ринку з приводу раптового посилення правил США щодо цифрових активів. Попит на криптовалюту підігрівається також купівлями криптовалют з боку росіян.