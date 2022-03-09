ОВА: окупанти не пропустили гуманітарну колону у Запорізькій області

Російські окупаційні війська, які посіли м.Васильівка Запорізької області, не пропустили українську гуманітарну колону, яка прямувала із Запоріжжя до зайнятих ними міст, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повністю була підготовлена колона, яка складалася з автобусів та п'яти вантажівок з гуманітарною допомогою. Ми її відправили, наші війська її пропустили, вона дійшла до Василівки, там її розгорнули російські війська", - сказав Старух у відеозверненні, опублікованому в Телегам у середу .

Водночас, за його словами, їхнього зайнятого окупантами Енергодару Запорізької області у напрямку обласного центру виїхала колона з евакуйованими, також бажання виїхати надходило від мешканців Василівки та Дніпрорудного. Глава обладміністрації висловив сподівання, що окупанти їх пропустять.