Генштаб ЗСУ: свіже зведення на 14-й день війни з РФ

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, а також захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь та Миколаїв. Про це у зведенні станом на 12.00 сьогодні, 9 березня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Іде чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант зазнає втрат у живій силі та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до полон", – повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що ворожі війська продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні Сум, Харкова, Маріуполя та Миколаєва, а також на забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ, і не залишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. .

"Продовжується формування резервів противника в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання в певні райони на території нашої держави. У зв'язку з запеклим опором жителів Херсона, окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введено підрозділи Росгвардії, які вчинили. затримання понад 400 громадян України", – ідеться у зведенні.

Також повідомляється, що на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

"На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ РФ. Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат і спішно виводиться в райони відновлення", - пише прес-служба Генштабу.

Крім того, зазначається, що бойова техніка, як правило, не евакуюється противником.

"Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу в напрямку н. п. Фастів противник робить спроби відновлення наступальних дій у зазначеному напрямку", – повідомляється у звіті.

У Генштабі зазначають, що на Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії Центрального військового округу, намагається відновити наступ.

"Силами в БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокувавши автотрасу Е95 в районі н. п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до Чернігова та інших напрямків. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремих мотострілок. загальновійськової армії Центрального військового округу зі складу оперативного резерву", - пише прес-служба.

Також повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного військового округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати кордон від зв. п. Сєверодонецьк у Сумах.

"Основні зусилля зосереджені на спробі оточення міста Харків та виході на бар'єрний рубіж річкою Дніпро. Продовжується підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту", – наголошується у зведенні.

Крім того, відомо, що на Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагаються продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"На Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49 загальновійськової армії, 22 армійського корпусу, 20 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії та Повітряно-Десантних Військ (до 17 БТГр) утримує рубіж від Херсона до Розів", - пише прес-служба.

Зазначається, що "при спробах форсування річки Південний Буг ворог не мав успіху" . При цьому він "використовує міжнародний аеропорт Херсона для базування бойових літаків" .