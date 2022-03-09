Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій для причетних до російської агресії проти України осіб і компаній, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише офіційний Twitter очільниці Єврокомісії.

Санкційний список ЄС розширать до 160 прізвищ. Також обмеження накладуть і на союзника РФ – Білорусь.