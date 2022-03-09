Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій для причетних до російської агресії проти України осіб і компаній, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише офіційний Twitter очільниці Єврокомісії.
Санкційний список ЄС розширать до 160 прізвищ. Також обмеження накладуть і на союзника РФ – Білорусь.
"Продовжуємо посилювати сітку санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб, зокрема, олігархів і членів Ради федерації, банківського сектору Білорусі, експорту морської навігаційної техніки до Росії та додавання криптоактивів", – написала фон дер Ляйєн.