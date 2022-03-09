Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності

Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні. Зокрема, компанія надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Glovo почне працювати у двадцяти містах країни, включаючи Київ.