Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності
Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні. Зокрема, компанія надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Glovo почне працювати у двадцяти містах країни, включаючи Київ.
"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів та кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами та неурядовими організаціями" , - йдеться у повідомленні.