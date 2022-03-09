Ворог знімає ролики з розбитою технікою РФ та видає її за техніку ЗСУ – Арестович

Деморалізовані втратами й тим, що їхнє вторгнення в Україну загрузло, російські окупанти налягають на інформаційну війну і знімають пропагандистські ролики зі своєю розбитою військовою технікою, в яких подають її під таким ракурсом, наче це знищена техніка ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

Про такі методи ведення психологічної війни розповів на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Звичайно, ЗСУ та сили оборони зазнають втрат, – ми віддаємо дати поваги нашим Героям, але ці втрати набагато, набагато менші, ніж у ворога", – зазначив спікер ВП .

Арестович також повідомив, що активних бойових дій агресор минулої ночі не проводив – росіяни використали цей час для перегрупування, накопичення сил та зусиль для просування за зазначеними раніше головними напрямками – Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв.

"Але це все їм не вдається. Наші війська завдають потужних ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по противнику, не даючи йому можливості просунутися. Ситуацію контролює військово-політичне керівництво країни та командування Збройних сил та інших сил оборони" , – заявив він .

Арестович стверджує, що внаслідок величезних втрат окупанти психологічно перебувають "здебільшого у безпорадному стані".