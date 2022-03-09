ОПУ: Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів

Президент країни-окупанта Володимир Путін прийняв рішення по полномасштабному вторгненню в України на підставі неправдивої аналітики, повідомляє Українська правда.

Про це заявив член делегації України у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Подоляк нагадав, що впродовж всієї війни Кремль так і не виходив на зв’язок з президентом Зеленським.

"Мені здається, що Путін все ще неправильно сприймає те, що відбувається. Його ввели в оману, даючи неадекватну аналітики по Україні.

Він зараз має перейти з категорії людей, які не вірять у те, що все було неправильно, у категорію людини, яка має знайти рішення, яке буде не зовсім таким, з яким він входив у цю війну.

Йому треба прийняти, що не буде так як він хотів і я думаю, що треба почекати ще день-два-три".

"Йому потрібен ще час зрозуміти, що все, чим його годували протягом багатьох років, не відповідає дійсності.

Що все його оточення достатньо брехливе. Як тільки він це зрозуміє – ми вийдемо на переговори президентів двох країн".

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

Кремль постійно ухиляється від переговорів з президентом України.