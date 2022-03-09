ГУР: окупанти захопили судно біля Зміїного та ведуть його до Криму

Російські окупанти захопили в районі острова Зміїний українське цивільне рятувальне судно "Сапфір" та транспортують його до порту тимчасово окупованого Севастополя. Про це заявив капітан судна, якому надали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України. Головне управління розвідки виклало аудіопереговори із супротивником, повідомляє Ліга.net.

Капітан судна розповів, що на борту перебувають "зелені чоловічки" (російські окупанти. – Ред.): вони тримають екіпаж "під дулами". На борт "Сапфіра" перейшов капітан ворога і взяв на себе функції командування.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Картошка", "Гусар" та "Вітал":

"Вами незаконно захоплено і утримується українське рятувальне судно у територіальних водах України. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості та класифікується як піратське захоплення".

"Ви порушили всі норми міжнародного морського права та ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його прямуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна черговий раз підтверджує, що російські військові не мають честі. Розв'язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого військово-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи" , – додали у центрі.

Захоплене судно – на балансі морської пошуково-рятувальної служби, призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку суден, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 м, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.

На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей.