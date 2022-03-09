BNN: на екс-канцлера Німеччини завели справу за злочини проти людяності

Прокуратура Ганновера відкрила кримінальну справу стосовно колишнього німецького канцлера Герхарда Шрьодера. Процес стосується злочинів проти людяності, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що матеріали справи вже передані генеральному прокурору Карлсруе. За словами прес-секретаря прокуратури Ганновера Катрін Сефкер, процес стосується параграфа 7 "злочини проти людяності" Міжнародного Кримінального кодексу, пише BNN.



"Ми відправили файли генеральному прокурору в понеділок" , - зазначила вона.

Також повідомляється, що генеральний прокурор Карлсруе відповідає, серед іншого, за міжнародне кримінальне право. На сьогодні прокуратура відмовляється надати будь-яку додаткову інформацію у справі Шрьодера.

Зазначимо, колишній канцлер став об'єктом критики через свої управлінські позиції в російських державних компаніях, особливо після початку війни Росії проти України. Крім того, Шрьодер є близьким другом президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, на початку лютого Шредер висловився про ситуацію з ескалацією на кордоні Росії та України і заявив, що " дуже сподівається на те, що брязкання зброєю в Україні, нарешті, дійсно припиниться".