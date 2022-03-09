МВС: полонених росіян зберуть в одному місці

Взятих в Україні в полон російських військових буде зібрано в одному місці. Питання щодо залучення їх до відновлення зруйнованих під час війни населених пунктів вирішуватиметься пізніше, повідомляє Корреспондент.

Про це у середу, 9 березня, сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час національного марафону телеканалів.

"Зараз у нас ключове завдання – зібрати їх в одному місці, тому що вони зараз знаходяться у дуже багатьох місцях", – сказав Денисенко .

Він наголосив, що після цього буде ухвалено рішення, як залучати полонених до роботи з відновлення інфраструктури.

Денисенко також наголосив, що в Україні "протягом двох тижнів фактично немає злочинів, окрім мародерства".

Зазначимо, що в Україні налічується близько 2 тисяч полонених росіян та їх кількість зростає.