МВС: полонених росіян зберуть в одному місці
Взятих в Україні в полон російських військових буде зібрано в одному місці. Питання щодо залучення їх до відновлення зруйнованих під час війни населених пунктів вирішуватиметься пізніше, повідомляє Корреспондент.
Про це у середу, 9 березня, сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час національного марафону телеканалів.
"Зараз у нас ключове завдання – зібрати їх в одному місці, тому що вони зараз знаходяться у дуже багатьох місцях", – сказав Денисенко.
Він наголосив, що після цього буде ухвалено рішення, як залучати полонених до роботи з відновлення інфраструктури.
Денисенко також наголосив, що в Україні "протягом двох тижнів фактично немає злочинів, окрім мародерства".
Зазначимо, що в Україні налічується близько 2 тисяч полонених росіян та їх кількість зростає.