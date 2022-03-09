Подоляк: Замахів на Зеленського було вже більше десятка

Президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя, про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше.

У нас дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки – вони це все відслідковують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідовуються. Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки" , - сказав він.

За його словами, ці ризики нікуди не зникли.