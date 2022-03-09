Синєгубов: евакуація з Ізюма поки неможлива, тривають обстріли

Евакуаційні автобуси для міста Ізюма готові, але обстріл триває. Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Автобуси на в'їзді в Ізюм досі чекають. Зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, що лунають на околицях. Незважаючи на зобов'язання російської сторони, продовжуються обстріли", - пише голова ОДА.

Він зазначив, що зараз відбуваються переговори за посередництва "Червоного Хреста".