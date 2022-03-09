Куліба: ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) наразі знеструмлена, через дві доби відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю всю міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", - написав Кулеба в Twitter .

За його словами, резервні дизель-генератори забезпечать харчування ЧАЕС та його об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

"Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!", - наголосив Кулеба .

Як повідомлялося, військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС та саму електростанцію. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало припинення дистанційної передачі даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю за дотриманням гарантій.