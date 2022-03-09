Lamborghini, Ferrari та Continental йдуть з Росії

Керівництво Continental вирішило зупинити завод у Калузі, який виробляє шини та запчастини для промислового підрозділу Contitech. Також зупинено експорт та імпорт продукції компанії, повідомляє Автоцентр.

Загалом у Росії на підприємствах німецького виробника шин та автокомпонентів працює близько 1300 осіб. Це співробітники офісів продажів у Москві, заводу в Калузі та спільного підприємства у Чистополі під Казанню, яке збирає тахографи для комерційних автомобілів.

Також з російського ринку йдуть Lamborghini та Ferrari. Як заявили в Lamborghini, компанія не має наміру повертатися до Росії, поки та не припинить війну в Україні і не повернеться до дипломатії. Крім того, керівництвом компанії ухвалено рішення про пожертвування у фонд ООН з надання допомоги біженцям.

Раніше про звільнення з Росії заявили Chevrolet, Cadillac, Ford, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes-Benz, Suzuki, Volkswagen, Volvo та інші автовиробники.