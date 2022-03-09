Денисова: з початку війни в Україні загинула 61 дитина, 100 отримали поранення

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 61 дитина, 100 зазнали поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 13 годину 9 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула, 100 — зазнали поранень. Невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини у Ворзелі на Київщині" , — написала вона у Facebook.

"У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку" , — додала Денісова.

У Малині Житомирської області на вул. Вокзальнів внаслідок авіаудару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків. Загинули 5 людей, з них 2 дітей 2021 року народження.