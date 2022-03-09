Денисова: з початку війни в Україні загинула 61 дитина, 100 отримали поранення
Від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 61 дитина, 100 зазнали поранень, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на 13 годину 9 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула, 100 — зазнали поранень. Невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини у Ворзелі на Київщині", — написала вона у Facebook.
"У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку", — додала Денісова.
У Малині Житомирської області на вул. Вокзальнів внаслідок авіаудару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків. Загинули 5 людей, з них 2 дітей 2021 року народження.
"Такі дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права порушують основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я", — додала Людмила Денісова.