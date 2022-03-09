ЄБРР виділив 2 млрд євро для підтримки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти у відновленні країни, щойно дозволять умови, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Фінансування буде надано у найкоротші терміни для підтримки українських компаній – наприклад, у вигляді відстрочених кредитів, підтримки ліквідності та торговельного фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжуватися.

Крім того, розроблена банком програма забезпечення стійкості та забезпечення засобів для існування допоможе країнам, які безпосередньо постраждали від припливу українських біженців. Жінки, діти та люди похилого віку становлять більшість переміщених осіб, і муніципальна влада стикається з величезними труднощами в управлінні потоком людей.

Цей пакет був схвалений сьогодні Радою директорів банку і є першим раундом підтримки. Раніше ЄБРР заявляв про свою непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.