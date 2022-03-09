Шведський суд відхилив позов "Газпрому" до польської "PGNiG"

Апеляційний суд округу Свеа у Швеції відхилив позов "Газпрому" та "Газпром експорт" до польської корпорації PGNiG щодо умов контракту на постачання газу до Польщі﻿. Про це заявили у польській компанії, повідомляє Ділова столиця.

Судова суперечка щодо коригування формули ціни за контрактом на постачання газу до Польщі через газопровід "Ямал-Європа" триває з 2015 року. Тоді PGNiG ініціювала арбітражний розгляд у Стокгольмі, вимагаючи від "Газпрому" переглянути формули ціни на постачання газу за контрактом, укладеним ще 1996 року.

Стокгольмський арбітраж у березні 2020 року ухвалив рішення про те, що польська компанія мала право вимагати зниження ціни та скоригувала формулу ціни за контрактом на постачання газу до Польщі ретроактивно з 1 листопада 2014 року. "Газпром" виплатив польській компанії, присуджені їй за рішенням арбітражу понад $1,6 млрд, проте оскаржив це рішення.

Польща раніше — ще до початку російського вторгнення в Україну — заявила про те, що не продовжуватиме контракт з "Газпромом", що закінчується 31 грудня 2022 року. У Варшаві розраховують замінити російський газ на паливо з інших джерел, зокрема з Норвегії.