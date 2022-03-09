Зеленський нагородив українських бійців медалями та орденами
Президент Володимир Зеленський відзначив низкою державних нагород українських військових, які захищають Україну від окупаційних військ Російської Федерації. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента, повідомляє Слово і діло.
"Указ президента України "Про нагородження державними нагородами України" за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – ідеться в тексті.
Зокрема, Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
- Баранюка Володимира Анатолійовича – полковника
- Бондаренко Олександра Валерійовича – підполковника
- Гараза Івана Вікторовича – полковника
- Козія Ростислава Володимировича – майора
- Колесніченка Юрія Івановича – полковника
- Соловка Олексія Леонідовича – майора
- Федькова Романа Васильовича – підполковника.
Також президент нагородив орденами "За мужність", княгині Ольги III ступеня та княгині Ольги II ступеня ще низку військових, а також відзначив їх медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".