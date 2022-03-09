Зеленський нагородив українських бійців медалями та орденами

Зеленський нагородив українських бійців медалями та орденами
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відзначив низкою державних нагород українських військових, які захищають Україну від окупаційних військ Російської Федерації. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента, повідомляє Слово і діло.

"Указ президента України "Про нагородження державними нагородами України" за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – ідеться в тексті.

Зокрема, Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

  • Баранюка Володимира Анатолійовича – полковника
  • Бондаренко Олександра Валерійовича – підполковника
  • Гараза Івана Вікторовича – полковника
  • Козія Ростислава Володимировича – майора
  • Колесніченка Юрія Івановича – полковника
  • Соловка Олексія Леонідовича – майора
  • Федькова Романа Васильовича – підполковника.

Також президент нагородив орденами "За мужність", княгині Ольги III ступеня та княгині Ольги II ступеня ще низку військових, а також відзначив їх медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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