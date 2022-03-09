Військовополонені обіцяли після повернення до РФ заколот проти Путіна

Військовополонені РФ, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна, заявивши, що підуть проти нього, коли повернуться.﻿ Посилаючись на пресконференцію військовополонених 9 березня, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Один з полонених, Володимир Рассказов, звернувся до Головнокомандувача, тобто Путіна, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом.

"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього" , - заявив він.

"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом" , - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.

Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

До слова, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.