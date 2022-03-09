Кулеба про Маріуполь: РФ тримає у заручниках 400 тисяч людей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту допомогти Україні з вирішенням ситуації в Маріуполі, де виникла гуманітарна катастрофа. За словами дипломата, Росія тримає в заручниках 400 тисяч мирних жителів, повідомляє РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що Росія блокує створення зелених коридорів до Маріуполя та постійно обстрілює місто. Під загрозою знаходиться 3 тисячі новонароджених малюків.

"Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей" , - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні повинен був запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Проте окупанти не припинили вогонь та обстрілювали місто.