Евакуація: що потрібно знати

Евакуація організовується ОВА, а оголошення про це відбувається усіма наявними засобами оповіщення, повідомили﻿ в ОП.

Хто організовує евакуацію?﻿

Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою.

ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації і забезпечують режим припинення вогню якщо це можливо.

Як відбувається евакуація?

На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту.

У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона з автобусів, у яких розміщуються жителі міста.

До евакуаційної колони можуть приєднатись і приватні транспортні засоби, які повинні рухатись чітко за маршрутом колони.

У пункті призначення евакуйовані люди отримають допомогу, житло та харчування.

Як дізнатись про початок евакуації?

Інформація про початок евакуації поширюється через усі наявні засоби оповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв'язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.

У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

Як дізнатись про початок евакуації в районах, де відсутній зв'язок?

За відсутності мобільного зв'язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців.

Якщо ви знаходитесь в укритті - слухайте сигнал "Увага всім" (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

Якщо вам ці варіанти доступу до інформації не підходять, або ви не можете пересуватись самостійно або знаходитесь у заваленому бомбосховищі, спробуйте подзвонити на гарячу лінію Тероборони ЗСУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцезнаходження.

Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.