Литва збільшить оборонний бюджет майже на 300 млн. доларів

Уряд Литви затвердив пропозицію Міністерства фінансів щодо збільшення національних витрат на оборону у 2022 році на 297 млн ​​доларів, повідомляє Європейська правда.

Якщо Сейм підтримає пропозицію Кабінету міністрів щодо перегляду бюджету, загальний обсяг видатків на оборону сягне 2,52% ВВП країни.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте висловила сподівання, що парламент схвалить пропозицію вже у четвер і гроші швидко надійдуть у розпорядження оборонного відомства.

Міністр фінансів Гінтаре Скайсте зазначила, що з огляду на погіршення ситуації в регіоні, Литві потрібно зосередитися на підвищенні обороноздатності.

"Те, що відбувається в Україні, - це брутальна агресія проти всієї міжнародної спільноти. З Путіним неможливі компроміси, ми разом з трансатлантичними партнерами повинні посилювати оборонні потужності в регіоні", - сказала міністр .

Литва планує закуповувати додаткове озброєння, боєприпаси та засоби кібербезпеки.

На початку тижня повідомлялося, що партії дійшли згоди про те, щоб наступного року направити на оборонний сектор 3% ВВП.