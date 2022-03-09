Quacquarelli Symonds припиняє співпрацю з вузами РФ та Білорусі

Глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти Quacquarelli Symonds, яке становить один із найпопулярніших рейтингів університетів світу QS World University Rankings, вирішило припинити співпрацю з російськими та білоруськими установами вищої освіти у зв'язку з розв'язаною проти України війною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми обурені війною, яку Росія веде проти українського народу. Ми віримо в силу міжнародної освіти для сприяння взаєморозумінню та співпраці, але зараз ми бачимо, як університетські містечка зазнали руйнувань, а наші партнери, колеги та друзі були переміщені та постраждали від гуманітарної катастрофи" , – йдеться в офіційному повідомленні засновника та СЕО компанії, на яке посилається Міністерство освіти та науки.

У заяві зазначається, що у відповідь на дії РФ організація вживає заходів.

Зокрема, вона підтримує за допомогою консультаційних послуг та програм мобільності, у тому числі через портал QS TopUniversities, українських та іноземних студентів та абітурієнтів, які постраждали під час війни.

Також за допомогою різних платформ (під час самітів, через вебсайт та публікації) організовує дискусії серед міжнародного освітнього співтовариства з приводу викликаної війною кризи та пошуку можливостей підтримати постраждалих людей, а також припиняє співпрацювати з новими клієнтами у РФ та зупиняє активну взаємодію з російськими клієнтами, співробітництво з якими велося раніше.

Крім того, прийнято рішення не включати російські та білоруські вузи до нових рейтингів університетів та припинити рекламувати російські вузи чи РФ як місце для навчання.