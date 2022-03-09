Освітній омбудсмен висловився проти скасування ЗНО цьогоріч

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов не підтримує скасування зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році, повідомляє Ділова столиця.

Свою позицію він висловив у коментарі до допису про запропоноване скасування ЗНО на сторінці Міносвіти у Facebook.

"Категорично проти скасування ЗНО як справедливого та перевіреного часом механізму забезпечення рівних прав доступу до вищої освіти. Час, формат та механізм проведення вступної кампанії, основою якої є ЗНО, мають бути змінені відповідно до умов воєнного часу. Але повне скасування ЗНО означає повернення корупції до вступної кампанії та тотальне знецінення навчальної праці відповідальних випускників" , — вважає Горбачов.

Він пообіцяв детально викласти свою точку зору згодом.