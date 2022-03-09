ОВА: Новолуганське через ворожі обстріли залишилося без газу та світла

Російська армія з мінометів обстріляла Новолуганське у Донецькій області﻿. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, обійшлося без потерпілих і загиблих. Втім, пошкоджено будинки місцевих мешканців. Через обстріл ушкоджень зазнали газопровід та лінія електропередач. Відтак селище залишилося без газопостачання та світла.

Обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи.