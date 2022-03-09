ОВА: Новолуганське через ворожі обстріли залишилося без газу та світла
Російська армія з мінометів обстріляла Новолуганське у Донецькій області. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Ділова столиця.
За його словами, обійшлося без потерпілих і загиблих. Втім, пошкоджено будинки місцевих мешканців. Через обстріл ушкоджень зазнали газопровід та лінія електропередач. Відтак селище залишилося без газопостачання та світла.
Обстріли тривають постійно, тому комунальники не можуть розпочати відновлювальні роботи.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за ремонт", — зауважив Кириленко.