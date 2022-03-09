Білоруські банки відключать від SWIFT - голова ЄК

У ЄС заявили про нові обмеження щодо російських олігархів та представників влади, а також – банківського сектору Білорусі. Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє UBR.

Обмеження стосуватимуться 160 фізичних осіб, а також банків РБ, які слідом за російськими відключать від системи SWIFT.

До списку санкцій потраплять російські олігархи, а також члени Ради Федерації РФ. Вона наголосила, що нові обмеження також торкнуться криптоактивів.

На сайті Єврокомісії уточнюється, що деякі заходи вживають Брюссель, щоб не дати РФ оминути попередні санкції, зокрема через Білорусь.

Зокрема йдеться про обмеження використання системи SWIFT низкою білоруських банків. Серед них Белагропромбанк, Банк "Дабрабыт" та Банк розвитку Республіки Білорусь.

Крім того, влада ЄС вводить заборону на ввезення в Білорусь банкнот євро та обмежує фінансові потоки з РБ шляхом запровадження ліміту на розміщення депозитів з боку білорусів у Європі (не більше 100 тис. євро). Також Євросоюз планує заборонити транзакції із Національним банком Республіки Білорусь.

Серед інших обмежень – заборона ввезення в Росію технологій морської навігації.