СБУ оволоділа секретним російським GPS-навігатором

Служба безпеки України отримала секретний GPS-навігатор російських загарбників. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Днями українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, що складалося з винищувачів Су-30. У СБУ, серед іншого, потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої – всі дані пересування та заплановані точки настання загарбників", – пише прес -служба.

Наголошується, що цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку супротивника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.

"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження та ефективніше знищувати ворога", – повідомляють у СБУ.

Більше того, прес-служба СБУ пише, що українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря.