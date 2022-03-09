СБУ оволоділа секретним російським GPS-навігатором
Служба безпеки України отримала секретний GPS-навігатор російських загарбників. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Днями українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, що складалося з винищувачів Су-30. У СБУ, серед іншого, потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої – всі дані пересування та заплановані точки настання загарбників", – пише прес -служба.
Наголошується, що цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку супротивника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.
"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження та ефективніше знищувати ворога", – повідомляють у СБУ.
Більше того, прес-служба СБУ пише, що українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря.
"Ці «путінські аси» успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Втім, перший же виліт в Україну виявився останнім для них. Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими та контррозвідниками СБУ, які встановлюють усіх причетних до війни. Кожен ворог буде покараний!" – підсумували в спецслужбі України.