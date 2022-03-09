МАГАТЕ не бачить критичної загрози на ЧАЕС

МАГАТЕ не бачить критичної загрози на ЧАЕС

МАГАТЕ стурбована фактом відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, але поки що не бачить критичної загрози. Про це йдеться у заяві організації у середу, 9 березня, повідомляє Корреспондент.

"Рафаель Гроссі каже, що (ця) подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку", – йдеться у заяві. 

МАГАТЕ вважає теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива й обсяг охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання. 

Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв'язок з віддаленою передачею даних від систем контролю за дотриманням гарантій безпеки Чорнобильської АЕС. Сьогодні об'єкт перебуває під контролем росіян. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше повідомив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції і її об'єктів протягом 48 годин, потім "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, це загрожуватиме витоком радіації".

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