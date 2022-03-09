МАГАТЕ не бачить критичної загрози на ЧАЕС

МАГАТЕ стурбована фактом відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, але поки що не бачить критичної загрози. Про це йдеться у заяві організації у середу, 9 березня, повідомляє Корреспондент.

"Рафаель Гроссі каже, що (ця) подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку" , – йдеться у заяві.

МАГАТЕ вважає теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива й обсяг охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв'язок з віддаленою передачею даних від систем контролю за дотриманням гарантій безпеки Чорнобильської АЕС. Сьогодні об'єкт перебуває під контролем росіян.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше повідомив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції і її об'єктів протягом 48 годин, потім "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, це загрожуватиме витоком радіації".