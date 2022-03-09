У РФ визнали участь строковиків у війні в Україні

У Міноборони Росії визнали участь військових строкової служби у війні з Україною, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців термінової служби в частинах російських Збройних Сил, які беруть участь у проведенні "спеціальної військової операції" на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії" , - заявляють у Міноборони РФ.

Потрапляння строковиків у полон там пояснюють тим, що на один із підрозділів, що виконують завдання тилового забезпечення, було скоєно напад української диверсійної групи, внаслідок чого низку військових, у тому числі й строкової служби, було захоплено.

"Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення захоплених військовослужбовців" , - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що винних у відправленні строковиків в Україну буде покарано.