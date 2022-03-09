Victoria's Secret закриває усі свої магазини в РФ

Американська компанія з виробництва жіночої білизни Victoria's Secret у середу, 9 березня, закриває всі свої магазини в Росії та зупиняє інтернет-продаж. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій на її сайті, повідомляє Корреспондент.

Хоча зроблені замовлення будуть доставлені. Безпосередньо про причини призупинення роботи Victoria's Secret не говорить.

Раніше про припинення роботи в Росії заявили магазини Nike, Mango, Н&M, Zara, Bershka, Pull and Bear, Reserved та ін. В країні також призупинили роботу багато люксових брендів: Gucci, Balenciaga, Dior і Chanel.

Також сьогодні повідомлялося, що Universal Music призупинила свою роботу в Росії.