ФРН перешкоджає відключенню Сбербанку від SWIFT - Bloomberg

За даними Bloomberg, Німеччина є основним противником відключення від SWIFT Сбербанку. На цей банк припадає більш ніж половина роздрібних депозитів у Росії, повідомляє Новое время.

Німеччина є провідною державою, яка чинить опір спробам додати ПАТ Сбербанк до списку російських фінансових установ, відрізаних від SWIFT.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох дипломатів, знайомих із цим питанням та документи, з якими ознайомилося видання.

Сбербанк виключили із початкового списку банків, які відключили від SWIFT у рамках рішення про захист транзакцій, пов'язаних із енергетикою.

Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, які відбулися останніми днями, пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Як зазначає видання, позиція Німеччини ризикує призвести до розколу у ключовому аспекті зусиль союзників щодо покарання Кремля за війну з Україною.

Інші великі західноєвропейські уряди, включно з Італією, підтримають відключення Сбербанку від SWIFT, якщо буде єдина позиція, пише Bloomberg з посиланням на європейського дипломата.

За словами іншого європейського чиновника, технічна робота з Сбербанку та SWIFT триває.

Також Німеччина висловила занепокоєння щодо висунутих пропозицій щодо обмеження доступу до портів. У ФРН стверджують, що цей захід може торкнутися торгівлі товарами, на які не поширюються санкції.

Нагадаємо, що 2 березня Євросоюз вирішив відключити від SWIFT російські банки, що потрапили під санкції. Це ВТБ, Росія, Відкриття, Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ.РФ.