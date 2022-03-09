Росгвардія захопила СІЗО у Херсоні та заарештовує людей - Денисова

У Херсоні російські окупанти захопили слідчий ізолятор. Його облаштовують для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста.﻿ Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

За її словами, персонал та утриманих вивезли із СІЗО ще до окупації. Наразі російські окупанти облаштовують приміщення для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста.

"У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Неправомірно заарештовано вже понад 400 громадян України за опір владі загарбників" , — написала Денісова.

За попередньою інформацією, СІЗО використовуватиметься для розміщення затриманих громадян України. За словами Денісової, такі дії окупантів порушують Женевські конвенції.

9 березня російські окупанти ввели до зайнятого ними Херсона підрозділи Росгвардії, щоб ввести адміністративно-поліцейський режим. Було затримано щонайменше 400 людей.