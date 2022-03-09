У Маріуполі авіаударом розбомблені пологовий будинок та лікарня

Російські війська завдали авіудару по центру Маріуполя: пологовий будинок, лікарня, дитяче відділення та терапія були знищені. Про це заявив 9 березня начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Корреспондент.

"Щойно російський пілот, який, напевно, не гребує називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди полетить бомба. Росіяни! Ви не тільки перетнули межу неприпустимих відносин між державами і народами. Ви перетнули межу людяності. Перестаньте називати себе людьми!" , - написав Кириленко на своїй сторінці у Facebook, супроводживши пост відеозаписами.

Маріупольська міськрада заявила, що російська авіація скинула кілька бомб.

"Наразі російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація про постраждалих дітей уточнюється" , - йдеться у повідомленні міськради.

Колишній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін з посиланням на очевидців пише , що "пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок".

Це не перший авіудар Росії по Маріуполі сьогодні. Були опубліковані фотографії, на яких видно розбомблені багатоповерхівки, вибиті вікна та вітрини магазинів, автомобілі та тіла, що згоріли, загиблих мирних жителів.