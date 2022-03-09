Україна готова обговорювати з РФ нейтральний статус

Україна готова обговорювати з Росією нейтральний статус, якщо дійде до переговорів на найвищому рівні. Тобто, якщо Володимир Путін піде на зустріч із Володимиром Зеленським. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква під час інтерв'ю в ефірі німецького телеканалу ARD, повідомляє Корреспондент.

За його словами, українська сторона не має наміру приймати жодних ультиматумів або йти на компроміси з принципових питань.

"Але все інше можна було б дискутувати, наприклад, як може виглядати можливий нейтральний статус України... Нам потрібні жорсткі гарантії, щоб не повторилася ситуація, причому не тільки для України. Людям у Німеччині має бути зрозумілим, що якщо Україна не зупинить Росію і не зупиниться на кордонах України, вона йтиме далі" , - сказав Жовква.

Він зазначив, що для проведення таких переговорів мають припинитися бойові дії, а Росія має вивести з української території свої війська.

"Україна вимагає від сусідів, зокрема й Росії, гарантій безпеки, щоб сьогоднішня ситуація ніколи не повторилася, а також щоб не було більше порушено домовленостей, як це сталося з Будапештським меморандумом" , - наголосив заступник керівника Офісу президента.

За його словами, зустріч на найвищому рівні мають допомогти організувати міжнародні партнери. Наразі ведуться консультації з цього питання, зокрема і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.