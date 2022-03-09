Британія готує постачання Україні зенітних ракет Starstreak
Велика Британія розглядає можливість передачі Україні пілотованих переносних зенітних ракет Starstreak. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Корреспондент.
"Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", – сказав Воллес.
Він звернув увагу на необхідність збільшити постачання в Україну пайків, медобладнання та іншої нелетальної військової допомоги.
Раніше нове постачання зброї в Україну анонсував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.