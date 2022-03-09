СБУ: армія РФ зазнає великих проблем із забезпеченням

Служба безпеки України отримала дані про те, що у російської армії почалися великі проблеми із забезпеченням﻿. Про це інформує пресцентр спецслужби, повідомляє Ділова столиця.

На плівках, які перехопила українська Служба безпеки, чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво.

"І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України" , — зазначили в СБУ.

У Службі безпеки кажуть — ворог деморалізований, солдати починають пиячити.

Водночас окупанти нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Щоправда, не завжди успішно, бо отримують гідну відсіч від наших захисників.

Крім того, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat заявив, що логістика – це найслабше місце російської армії під час повномасштабного вторгнення до України.