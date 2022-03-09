Евакуацію мешканців Бучі та Гостомелю зірвано - міськрада

Російські військові не дозволяють евакуювати людей із передмість Києва – Бучі та Гостомелю. Про це у середу заявила пресслужба міськради Бучі, повідомляє Корреспондент.

"Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими" , - йдеться у заяві .

При цьому наголошується, що з Ворзеля евакуація продовжується: водії здійснили вже друге рятувальне коло та перевозять мешканців до Києва.

Про можливість евакуації найближчими днями обіцяли оперативно повідомляти.

Раніше повідомлялося, що з Бучі вирушили 50 автобусів із людьми, але окупанти всупереч домовленостям заблокували їх у Стоянці.