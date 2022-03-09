Польський сейм ухвалив резолюцію щодо євроінтеграції України

Парламент Польщі ухвалив резолюцію про європейські устремління України. Про це інформувала Верховна Рада, повідомляє Корреспондент.

"Сенат Республіки Польща одноголосно ухвалив постанову про європейські устремління України" , – йдеться у повідомленні українського парламенту в Telegram.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що в резолюції Польща запрошує всіх членів ЄС солідарно підтримати євроінтеграцію України.

"Українське суспільство безсумнівно довело, що готове бути частиною об'єднаної Європи і готове кров'ю платити за відданість європейським цінностям. Українські воїни, захищаючи кордони своєї країни, захищають усю Європу" , – йдеться у польському документі.

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву про вступ у ЄС на п'ятий день від початку російського вторгнення. Він попросив Євроспільноту дозволити Україні негайно набути членства відповідно до спеціальної процедури. У той же день ЄС офіційно почав процедуру розгляду заявки України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що вступ у Євросоюз вимагає глибоких трансформаційних процесів, які не можна провести за кілька місяців.