Зеленський обговорив із головою ЄК членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони порушили питання членства нашої країни в ЄС, санкції проти Російської Федерації й забезпечення дієвих гуманітарних коридорів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Продовжую діалог з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за черговий санкційний пакет проти російського агресора. Були одностайні щодо необхідності забезпечення дієвих гуманітарних коридорів для цивільних. Порушив ключове для України питання членства в ЄС" ,- пише Зеленський в Twitter.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на підтримку з боку країн-учасників Європейського Союзу щодо свого членства у ЄС на саміт у Версалі 11 березня.