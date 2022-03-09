Куліба зажадав літаки для України після бомбардування маріупольського пологового будинку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні літаки після авіаудару російських загарбників по пологовому будинку в Маріуполі, повідомляє Укрiнформ.

«Приголомшливий військовий злочин у Маріуполі. Російська авіація завдала удару по лікарні та пологовому будинку. Ми могли б зупинити це варварство, захистивши наше небо. Заради людства надайте нам літаки, зараз! Життя губляться, а це знову і знову розглядається» , - зазначив глава української дипломатії у Твіттері.

Раніше повідомлялося, у середу в Маріуполі агресор знищив під час авіанальоту пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. На місці падіння авіабомби залишилася вирва діаметром понад 10 метрів.