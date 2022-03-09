Куліба зажадав літаки для України після бомбардування маріупольського пологового будинку

Куліба зажадав літаки для України після бомбардування маріупольського пологового будинку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні літаки після авіаудару російських загарбників по пологовому будинку в Маріуполі, повідомляє Укрiнформ.

«Приголомшливий військовий злочин у Маріуполі. Російська авіація завдала удару по лікарні та пологовому будинку. Ми могли б зупинити це варварство, захистивши наше небо. Заради людства надайте нам літаки, зараз! Життя губляться, а це знову і знову розглядається», - зазначив глава української дипломатії у Твіттері.

Раніше повідомлялося, у середу в Маріуполі агресор знищив під час авіанальоту пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію. На місці падіння авіабомби залишилася вирва діаметром понад 10 метрів.

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